Blizzard заплатить 18 млн доларів за врегулювання позову по домаганням

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Київ • УНН

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КИЇВ. 29 вересня. УНН. Американська компанія - розробник комп'ютерних ігор Blizzard виплатить 18 млн доларів для досудового врегулювання позову по домаганням. Про це у вівторок повідомила телекомпанія CNN, передає УНН.

Деталі

За її відомостями, компанія створить фонд на вищезазначену суму “для виплати компенсацій і відшкодування збитку позивачам”. Якщо після всіх виплат у фонді залишаться нерозподілені кошти, то вони будуть направлені в благодійні організації, що допомагають жертвам домагань, або будуть використані для реалізації ініціатив, спрямованих на підвищення інклюзивності всередині компанії.

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Скандал навколо Blizzard почався після позову, поданого проти компанії від імені штату Каліфорнія 22 липня. Розслідування показало, що співробітницям Blizzard доводилося терпіти домагання і утиски на робочому місці. У компанії цю інформацію заперечили, що призвело до страйку співробітників. На тлі скандалу в серпні свій пост покинув глава компанії Аллен Брек.

Довідково

Корпорації Activision Blizzard Inc. належать гри World of Warcraft, Call of Duty, Diablo, Guitar Hero і інші.

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