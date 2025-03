Blizzard заплатить 18 млн доларів за врегулювання позову по домаганням

Деталі

За її відомостями, компанія створить фонд на вищезазначену суму “для виплати компенсацій і відшкодування збитку позивачам”. Якщо після всіх виплат у фонді залишаться нерозподілені кошти, то вони будуть направлені в благодійні організації, що допомагають жертвам домагань, або будуть використані для реалізації ініціатив, спрямованих на підвищення інклюзивності всередині компанії.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Netflix планує займатися відеоіграми

Скандал навколо Blizzard почався після позову, поданого проти компанії від імені штату Каліфорнія 22 липня. Розслідування показало, що співробітницям Blizzard доводилося терпіти домагання і утиски на робочому місці. У компанії цю інформацію заперечили, що призвело до страйку співробітників. На тлі скандалу в серпні свій пост покинув глава компанії Аллен Брек.

Довідково

Корпорації Activision Blizzard Inc. належать гри World of Warcraft, Call of Duty, Diablo, Guitar Hero і інші.