Около 9% германских компаний свернут свой бизнес в Британии

По данным Германской торгово-промышленной палаты, около 40% предприятий ФРГ, имеющих бизнес в Великобритании, ожидают ухудшения своих финансовых показателей.

Эта статистика базируется на опросе 1300 фирм, связанных с британским рынком.

"Ожидаемые дополнительные расходы в виде тарифов и налогов, а также рост бюрократии в новом пограничном с (объединенной) Европой государстве негативно повлияет на бизнес по обе стороны границы", – говорится в отчете Германской торгово-промышленной палаты.

В документе отмечается, что в 2016 году экспорт из ФРГ в Великобританию уже снизился на 3,5%, особенно во второй половине года – после референдума о выходе страны из состава ЕС.

Руководитель торгово-промышленной палаты Эрик Швайцер заявил, что "Brexit нанесет значительный ущерб бизнесу германских компаний в Соединенном Королевстве".

Как сообщал УНН, ряд крупных инвестиционных банков уже через несколько недель начнут переносить свои операции и переводить сотрудников из Лондона в другие финансовые центры Евросоюза.