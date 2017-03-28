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Около 9% германских компаний свернут свой бизнес в Британии

Около 9% германских компаний свернут свой бизнес в Британии

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 марта. УНН. Около девяти процентов предпринимателей ФРГ планируют свернуть свой бизнес в Великобритании и перенести его в другие государства Евросоюза или за его пределы в связи с выходом Соединенного Королевства из ЕС, сообщает УНН со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По данным Германской торгово-промышленной палаты, около 40% предприятий ФРГ, имеющих бизнес в Великобритании, ожидают ухудшения своих финансовых показателей.

Эта статистика базируется на опросе 1300 фирм, связанных с британским рынком.

"Ожидаемые дополнительные расходы в виде тарифов и налогов, а также рост бюрократии в новом пограничном с (объединенной) Европой государстве негативно повлияет на бизнес по обе стороны границы", – говорится в отчете Германской торгово-промышленной палаты.

В документе отмечается, что в 2016 году экспорт из ФРГ в Великобританию уже снизился на 3,5%, особенно во второй половине года – после референдума о выходе страны из состава ЕС.

Руководитель торгово-промышленной палаты Эрик Швайцер заявил, что "Brexit нанесет значительный ущерб бизнесу германских компаний в Соединенном Королевстве".

Как сообщал УНН, ряд крупных инвестиционных банков уже через несколько недель начнут переносить свои операции и переводить сотрудников из Лондона в другие финансовые центры Евросоюза.

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