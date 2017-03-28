Близько 9% німецьких компаній згорнуть свій бізнес у Британії

За даними Німецької торгово-промислової палати, близько 40% підприємств ФРН, які мають бізнес у Британії, очікують погіршення своїх фінансових показників.

Ця статистика базується на опитуванні 1300 фірм, пов’язаних із британським ринком.

“Очікувані додаткові видатки у вигляді тарифів та податків, а також зростання бюрократії в новій прикордонній до (об’єднаної) Європи державі негативно вплине на бізнес з обох боків кордону”, — йдеться у звіті Німецької торгово-промислової палати.

У документі зазначається, що у 2016 році німецький експорт до Великобританії вже знизився на 3,5%, особливо у другій половині року — після референдуму щодо виходу країни зі складу ЄС.

Керівник торгово-промислової палати Ерік Швайцер заявив, що “Brexit завдасть значної шкоди бізнесу німецьких компаній у Сполученому Королівстві”.

Як повідомляв УНН, низка великих інвестиційних банків уже через декілька тижнів почнуть переносити свої операції і переводити співробітників із Лондона в інші фінансові центри Євросоюзу.