Экспорт украинской курятины на 70% обеспечивает один производитель
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Украинская курятина стремительно завоёвывает мир. При этом 70% всего экспорта обеспечивает один производитель, сообщает УНН.
Согласно международному аналитическому докладу, Украина за 9 месяцев 2018 года экспортировала 300 тыс. тонн курятины, заняв при этом 6-е место в глобальном рейтинге поставщиков. Годовой рост экспорта мяса птицы Украиной составил 14,5%.
В то же время, чуть более 200 тыс. тонн - это экспорт одного только "Мироновского хлебопродукта" за тот же период, о чем свидетельствует финансовый отчёт компании.
Таким образом, 70% всего экспорта курятины Украины приходится на одну компанию.
В этом году, напомним, "МХП" увеличил мощности своей Винницкой птицефабрики, вложив более 8 млрд грн в запуск второй линии производства.
Кроме того, компания приобрела 90,68% акций словенской Perutnina Ptuj. Эту сделку позитивно оценило международное рейтинговое агентство Fitch (США).
Наращивать выпуск продукции компания планирует и дальше, до объёмов мировых гигантов Brasil Foods и Tyson.