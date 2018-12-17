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Экспорт украинской курятины на 70% обеспечивает один производитель

Киев • УНН

 • 6362 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Украинская курятина стремительно завоёвывает мир. При этом 70% всего экспорта обеспечивает один производитель, сообщает УНН.

Экспорт украинской курятины на 70% обеспечивает один производитель

Согласно международному аналитическому докладу, Украина за 9 месяцев 2018 года экспортировала 300 тыс. тонн курятины, заняв при этом 6-е место в глобальном рейтинге поставщиков. Годовой рост экспорта мяса птицы Украиной составил 14,5%.

В то же время, чуть более 200 тыс. тонн - это экспорт одного только "Мироновского хлебопродукта" за тот же период, о чем свидетельствует финансовый отчёт компании.

Таким образом, 70% всего экспорта курятины Украины приходится на одну компанию.

В этом году, напомним, "МХП" увеличил мощности своей Винницкой птицефабрики, вложив более 8 млрд грн в запуск второй линии производства.

Кроме того, компания приобрела 90,68% акций словенской Perutnina Ptuj. Эту сделку позитивно оценило международное рейтинговое агентство Fitch (США).

Наращивать выпуск продукции компания планирует и дальше, до объёмов мировых гигантов Brasil Foods и Tyson.

Украинские Национальные Новости

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