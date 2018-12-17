Експорт української курятини на 70% забезпечує один виробник
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Українська курятина стрімко завойовує світ. При цьому 70% всього експорту забезпечує один виробник, повідомляє УНН.
Згідно з міжнародною аналітичною доповіддю, Україна за 9 місяців 2018 року експортувала 300 тис. тонн курятини, обійнявши при цьому 6-е місце у глобальному рейтингу постачальників. Річне зростання експорту м'яса птиці України становило 14,5%.
У той же час, трохи більше 200 тис. тонн - це експорт одного лише "Миронівського хлібопродукту" за той же період, про що свідчить фінансовий звіт компанії.
Таким чином, 70% всього експорту курятини України припадає на одну компанію.
Цього року, нагадаємо, "МХП" збільшив потужності своєї Вінницької птахофабрики, вклавши понад 8 млрд грн у запуск другої лінії виробництва.
Окрім того, компанія придбала 90,68% акцій словенської Perutnina Ptuj. Цю угоду позитивно оцінило міжнародне рейтингове агентство Fitch (США).
Нарощувати випуск продукції компанія планує і надалі, до обсягів світових гігантів Brasil Foods і Tyson.