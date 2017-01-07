Около 50 автомобилей остаются в пробках в Одесской области
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. По состоянию на 15:00 субботы, в пробках в Одесской области остаются около 30 автомобилей за пределами села Кирнички в Измаильском районе и 20 автомобилей возле села Маяки в Беляевском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГосЧС Украины в Одесской области, передает УНН.
Как отмечается, на территории Одесской области наблюдается сильная метель и снежные заносы, скорость ветра составляет 15-20 м/с (порывы), местами до 25 м/с, видимость 100 - 500 м - температура воздуха ночью 14-16, днем 10 -15 мороза.
"Создались пробки транспортных средств в Измаильском районе за пределами с. Кирнички (около 30 автомобилей), Беляевский район возле с. Маяки (20 автомобилей). Остальные транспортные заторы ликвидированы. Всего из снежных заносов изъято 216 автомобилей, в том числе автомобиль скорой медицинской помощи, который направлялся на вызов, спасено 633 человека, из них 100 детей", - говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что с 8:00 6 января в области запрещено движение грузовых, большегрузных и крупногабаритных транспортных средств, с 10:00 - закрыто движение транспортных средств на автодорогах общего пользования по трассе Одесса - Николаев и Одесса - Рени. С 18:00 6 января запрещено движение автотранспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования (государственного и местного значения) Арцизского, Белгород - Днестровского, Болградского, Килийского, Измаильского, Ренийского, Саратского, Тарутинского, Татарбунарского районов Одесской области. В определенных местах отстоя на территории области находится 172 единицы техники, добавили в ГосЧС.
Указано также, что для проведения неотложных работ и ликвидации чрезвычайных событий задействованы 99 единиц специальной техники и 286 человека личного состава областного управления ГосЧС. От Нацполиции и Нацгвардии привлечена 31 единица техники и 73 человека личного состава. Для расчистки автодорог от Службы автомобильных дорог работает 105 единицы специальной техники и 133 работников.
На территории Одессы, по данным спасателей, работает 65 единиц техники коммунальных служб и привлечено 117 работников. В районах области задействованы 156 единиц техники и 283 работники коммунальных служб.
Всего от служб Одесской области привлечено 524 единицы техники и 1062 человек личного состава.
"Системы жизнеобеспечения, медицинские учреждения и учреждения социальной защиты работают в штатном режиме", - отметили в ведомстве.
На территории области развернуто 47 пунктов обогрева, в том числе 5 мобильных пунктов обогрева от ГУ ГосЧС в Одесской области. С начала осложнения погодных условий через мобильные пункты обогрева прошло 189 человек.
По сообщению ОАО "Одессаоблэнерго", обесточены 38 населенных пунктов в Арцизском, Болградском, Измаильском, Килийском, Ренийском, Котовском, Ширяевском. Белгород-Днестровском, Ивановском районах. Для восстановления энергоснабжения задействовано 68 единиц техники и 170 работников.
Ликвидация последствий неблагоприятных погодных условий продолжается.