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Близько 50 автомобілів залишаються у заторах на Одещині

Близько 50 автомобілів залишаються у заторах на Одещині

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 січня. УНН. Станом на 15:00 суботи, у заторах на Одещині залишаються близько 30 автомобілів за межами села Кирнички в Ізмаїльському районі і 20 автомобілів біля села Маяки у Біляївському районі. Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України в Одеській області, передає УНН.

Як зазначається, на території Одеської області спостерігається сильна хуртовина та снігові замети, швидкість вітру становить 15-20 м/с (пориви), місцями до 25 м/с, видимість 100 – 500 м, - температура повітря вночі 14-16, вдень 10-15 морозу.

"Створились затори транспортних засобів Ізмаїльському районі за межами с. Кирнички (біля 30 автомобілів), Біляївський район біля с. Маяки (20 автомобілів). Решта транспортних заторів ліквідовано. Всього зі снігових заметів вилучено 216 автомобілів, у тому числі автомобіль швидкої медичної допомоги, який прямував на виклик, врятовано 633 людини, з них 100 дітей", - йдеться у повідомленні.

У відомстві нагадали, що з 8:00 6 січня в області заборонено рух вантажних, великовантажних та великогабаритних транспортних засобів, з 10:00 - закритий рух транспортних засобів на автошляхах загального користування по трасі Одеса - Миколаїв та Одеса - Рені. З 18:00 6 січня заборонено рух автотранспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування (державного та місцевого значення) Арцизського, Білгород – Дністровського, Болградського, Кілійського, Ізмаїльського, Ренійського, Саратського, Тарутинського, Татарбунарського районів Одеської області. У визначених місцях відстою на території області перебуває 172 одиниці техніки, додали у ДСНС.

Вказано також, що для проведення невідкладних робіт і ліквідації надзвичайних подій задіяні 99 одиниць спеціальної техніки та 286 особи особового складу обласного управління ДСНС. Від Нацполіції та Нацгвардії залучено 31 одиниця техніки та 73 особи особового складу. Для розчищення автодоріг від Служби автомобільних доріг працює 105 одиниці спеціальної техніки та 133 працівників.

На території Одеси, за даними рятувальників, працює 65 одиниць техніки комунальних служб та залучено 117 працівників. У районах обласні задіяні 156 одиниць техніки та 283 працівники комунальних служб.

Всього від служб Одеської області залучено 524 одиниці техніки та 1062 осіб особового складу.

"Системи життєзабезпечення, медичні установи та заклади соціального захисту працюють в штатному режимі", - зазначили у відомстві.

На території області розгорнуто 47 пунктів обігріву, у тому числі 5 мобільних пунктів обігріву від ГУ ДСНС в Одеській області. З початку ускладнення погодних умов через мобільні пункти обігріву пройшло 189 людей.

За повідомленням ПАТ "Одесаобленерго", знеструмлено 38 населенних пунктів в Арцизському, Болградському, Ізмаїльському, Кілійському, Ренійському, Котовському, Ширяївському. Білгород-Дністровському, Іванівському районах. Для відновлення енергопостачання задіяно 68 одиниць техніки та 170 працівників.

Ліквідація наслідків несприятливих погодних умов триває.

Нагадаємо, послаблення небезпечних погодних явищ очікується 9 січня.

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