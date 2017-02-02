Около 100 украинцев в Риме пикетировали посольство России из-за событий в Авдеевке
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Около сотни украинцев вышли под российское посольство в Риме, чтобы выразить свой протест против агрессии РФ в Украине. Поводом для акции стали последние события в Авдеевке и на линии разграничения. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил активист Олесь Городецкий, передает УНН.
"Гибель украинских военных не оставила равнодушными римских украинцев. Погибшим Героям было посвящено много выступлений. За души погибших звучала совместная молитва, в их честь присутствующие исполнили "Лыне кача". Участники акции держали фото погибших с надписями - "их убил Путин!". На итальянском языке звучали уже традиционные лозунги: "Русские террористы, убирайтесь вон из Украины", "Путин - убийца" и др.", - написал А.Городецкий.
По его словам, пикет организовали Оргкомитет Евромайдан Рим и Конгресс Украинцев Италии.
Напомним, Авдеевку в последние дни активно обстреливали боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.
В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.
В город отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева, полевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.
Полномасштабная эвакуация города пока не проводится, впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Тяжелобольных и людей с особыми потребностями вывезли из Авдеевки.
Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило в ЕС, США, Великобританию, Канаду, СЕ, ПАСЕ. Состоялось экстренное заседание пострадать ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.
ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия на Донбассе. Совбез ООН проведет брифинг по ситуации в Украине в четверг, 2 февраля.
Российская сторона в СЦКК 1 февраля предоставила письменное подтверждение гарантий прекращения огня в Авдеевке. После этого бригады выехали для ремонта систем электроснабжения в Авдеевке, однако электромонтажеров обстреляли.
С начала обострения в Авдеевке один человек погиб и восемь ранены.