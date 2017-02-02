Близько 100 українців у Римі пікетували посольство Росії через події в Авдіївці
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Близько сотні українців вийшли під російське посольство в Римі, щоб висловити свій протест проти агресії РФ в Україні. Приводом до акції стали останні події в Авдіївці та на лінії розмежування. Про це на своїй сторінці у соцмережі Facebook повідомив активіст Олесь Городецький, передає УНН.
"Загибель українських військових не залишила байдужими римських українців. Загиблим Героям було присвячено багато виступів. За душі загиблих звучала спільна молитва, в їх честь присутні виконали "Пливе кача". Учасники акції тримали фото загиблих з надписами - "їх вбив Путін!". Італійською мовою звучали вже традиційні гасла: "Російські терористи, забирайтеся геть з України", "Путін - вбивця" та ін", - написав О.Городецький.
За його словами, пікет організували Оргкомітет Євромайдан Рим та Конгрес Українців Італії.
Нагадаємо, Авдіївку протягом останніх днів активно обстрілювали бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував "Гради" для обстрілів житлових кварталів.
В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
До міста відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.
Повномасштабна евакуація міста наразі не проводиться, утім люди можуть виїжджати самостійно. Важкохворих і людей з особливими потребами вивезли з Авдіївки.
Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло у ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ, ПАРЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в місті.
ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі. Радбез ООН проведе брифінг щодо ситуації в Україні у четвер, 2 лютого.
Російська сторона в СЦКК 1 лютого надала письмове підтвердження гарантій припинення вогню в Авдіївці. Після цього бригади виїхали для ремонту систем електропостачання в Авдіївці, однак електромонтажерів обстріляли.
З початку загострення в Авдіївці одна людина загинула та віьмох поранено.