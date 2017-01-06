Около 1,3 тыс. правоохранителей будут обеспечивать правопорядок в Харькове на Рождество

Так, 6 и 7 января 2017 г. в 242 православных храмах пройдут богослужения по случаю Рождества Христова.

Планируется, что участие в мероприятиях примут почти 150 тыс. граждан. Порядок будут охранять около 1 300 правоохранителей.

Правоохранители призывают граждан соблюдать законодательство и не нарушать порядок.