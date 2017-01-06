Близько 1,3 тис. правоохоронців забезпечуватимуть правопорядок у Харкові на Різдво

Так, 6 та 7 січня 2017 року у 242 православних храмах пройдуть богослужіння з нагоди Різдва Христового.

Планується, що участь у заходах візьмуть майже 150 тисяч громадян. Порядок охоронятимуть близько 1300 правоохоронців.

Правоохоронці закликають громадян дотримуватись законодавства та не порушувати порядок.