Близько 1,3 тис. правоохоронців забезпечуватимуть правопорядок у Харкові на Різдво
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. У Харкові близько 1,3 тис. правоохоронців забезпечуватимуть правопорядок на Різдво. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Харківської області.
Так, 6 та 7 січня 2017 року у 242 православних храмах пройдуть богослужіння з нагоди Різдва Христового.
Планується, що участь у заходах візьмуть майже 150 тисяч громадян. Порядок охоронятимуть близько 1300 правоохоронців.
Правоохоронці закликають громадян дотримуватись законодавства та не порушувати порядок.