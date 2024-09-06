Благотворительный фонд "МХП-Громаді" - в рейтинге 50 крупнейших фондов Украины по версии Forbes
Киев • УНН
Forbes опубликовал рейтинг крупнейших благотворительных фондов Украины. «МХП-Громаді» занял 16 место, освоив более 686 млн грн на социальные, культурные и гуманитарные проекты в около 700 населенных пунктах.
Журнал Forbes обнародовал рейтинг крупнейших благотворительных фондов Украины. Его сформировали на основе открытых данных по задекларированным доходам благотворительных организаций. Редакция анализировала собранные данные из анкет, финансовую отчетность и информацию из открытых источников. Это первый подобный масштабный рейтинг благотворительных организаций во время полномасштабной войны. Благотворительный фонд "МХП-Громаді" вошел в первую двадцатку рейтинга (занял 16 место).
По результатам работы в 2023 году Фонд сумел освоить на важные социальные, культурные и гуманитарные проекты в около 700 населенных пунктах более 686 млн грн.
По словам директора Благотворительного фонда "МХП-Громаді" Александра Пахолюка, за почти 10 лет работы Фонда удалось достичь значимых результатов в развитии общин и усилении экспертизы команды. Кроме этого, в "МХП-Громаді" значительную роль уделяют определению эффективности работы и проектов, которую измеряют не только количеством новых доноров и партнеров, но и проектами, которые получили финансирование и выстояли и продолжают работать в течение нескольких последних лет, несмотря на пандемию COVID-19 и полномасштабную войну.
"Успех „МХП-Громаді" основывается на наших стратегических принципах работы. Мы применяем системный подход к комплексному решению проблем, активно привлекаем громады к участию в наших проектах и постоянно развиваемся. Наша команда постоянно ищет новые возможности для привлечения еще большего количества проектов в громады. Мы хотим, чтобы они развивались, менялись в направлении гражданского общества, чтобы в селах и небольших городках нашей Украины люди хотели жить. Это наша мечта и наша цель, и мы делаем все возможное, чтобы воплотить ее в жизнь", - отмечает Александр Пахолюк.
В рейтинг крупнейших фондов Украины по версии Forbes также попали такие благотворительные фонды, как "Вернись живым", "Каритас Украины" "Круг", "Возрождение" "Дети Героев", "Хартия", Фонд Елены Зеленской и др.