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Благодійний фонд "МХП-Громаді" – у рейтингу 50 найбільших фондів України за версією Forbes

Благодійний фонд "МХП-Громаді" – у рейтингу 50 найбільших фондів України за версією Forbes

Київ • УНН

 • 102450 перегляди

Forbes опублікував рейтинг найбільших благодійних фондів України. "МХП-Громаді" посів 16 місце, освоївши понад 686 млн грн на соціальні, культурні та гуманітарні проєкти у близько 700 населених пунктах.

Журнал Forbes оприлюднив рейтинг найбільших благодійних фондів України. Його сформували на основі відкритих даних щодо задекларованих доходів благодійних організацій. Редакція аналізувала зібрані дані з анкет, фінансову звітність та інформацію з відкритих джерел. Це перший подібний масштабний рейтинг благодійних організацій під час повномасштабної війни. Благодійний фонд "МХП-Громаді" увійшов у першу двадцятку рейтингу (посів 16 місце).

За результатами роботи у 2023 році Фонд зумів освоїти на важливі соціальні, культурні та гуманітарні проєкти у близько 700 населених пунктах понад 686 млн грн.

За словами директора Благодійного фонду "МХП-Громаді" Олександра Пахолюка, за майже 10 років роботи Фонду вдалося досягти значущих результатів у розвитку громад та посиленні експертизи команди. Окрім цього, в "МХП-Громаді" значну роль приділяють визначенню ефективності роботи та проєктів, яку вимірюють не лише кількістю нових донорів і партнерів, але й проєктами, які отримали фінансування та вистояли й продовжують працювати протягом кількох останніх років попри пандемію COVID-19 та повномасштабну війну.

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"Успіх "МХП-Громаді" ґрунтується на наших стратегічних принципах роботи. Ми застосовуємо системний підхід до комплексного розв'язання проблем, активно залучаємо громади до участі в наших проєктах та постійно розвиваємося. Наша команда невпинно шукає нові можливості для залучення ще більшої кількості проєктів у громади. Ми прагнемо, щоб вони розвивалися, змінювалися в напрямі громадянського суспільства, щоб у селах та невеликих містечках нашої України люди хотіли жити. Це наша мрія і наша мета, і ми робимо все можливе, щоб втілити її в життя", – наголошує Олександр Пахолюк.

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До рейтингу найбільших фондів України за версією Forbes також потрапили такі благодійні фонди, як "Повернись живим", "Карітас України" "Коло", "Відродження" "Діти Героїв", "Хартія", Фундація Олени Зеленської та ін.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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