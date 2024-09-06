Благодійний фонд "МХП-Громаді" – у рейтингу 50 найбільших фондів України за версією Forbes

Журнал Forbes оприлюднив рейтинг найбільших благодійних фондів України. Його сформували на основі відкритих даних щодо задекларованих доходів благодійних організацій. Редакція аналізувала зібрані дані з анкет, фінансову звітність та інформацію з відкритих джерел. Це перший подібний масштабний рейтинг благодійних організацій під час повномасштабної війни. Благодійний фонд "МХП-Громаді" увійшов у першу двадцятку рейтингу (посів 16 місце).

За результатами роботи у 2023 році Фонд зумів освоїти на важливі соціальні, культурні та гуманітарні проєкти у близько 700 населених пунктах понад 686 млн грн.

За словами директора Благодійного фонду "МХП-Громаді" Олександра Пахолюка, за майже 10 років роботи Фонду вдалося досягти значущих результатів у розвитку громад та посиленні експертизи команди. Окрім цього, в "МХП-Громаді" значну роль приділяють визначенню ефективності роботи та проєктів, яку вимірюють не лише кількістю нових донорів і партнерів, але й проєктами, які отримали фінансування та вистояли й продовжують працювати протягом кількох останніх років попри пандемію COVID-19 та повномасштабну війну.

"Успіх "МХП-Громаді" ґрунтується на наших стратегічних принципах роботи. Ми застосовуємо системний підхід до комплексного розв'язання проблем, активно залучаємо громади до участі в наших проєктах та постійно розвиваємося. Наша команда невпинно шукає нові можливості для залучення ще більшої кількості проєктів у громади. Ми прагнемо, щоб вони розвивалися, змінювалися в напрямі громадянського суспільства, щоб у селах та невеликих містечках нашої України люди хотіли жити. Це наша мрія і наша мета, і ми робимо все можливе, щоб втілити її в життя", – наголошує Олександр Пахолюк.

До рейтингу найбільших фондів України за версією Forbes також потрапили такі благодійні фонди, як "Повернись живим", "Карітас України" "Коло", "Відродження" "Діти Героїв", "Хартія", Фундація Олени Зеленської та ін.