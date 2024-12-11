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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Благодаря телескопу James Webb между Марсом и Юпитером нашли самые маленькие астероиды

Благодаря телескопу James Webb между Марсом и Юпитером нашли самые маленькие астероиды

Киев  •  УНН

 • 1623 просмотра

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Космический телескоп Джеймса Уэбба обнаружил 10-метровый астероид в поясе между Марсом и Юпитером. Это самый маленький объект, найденный на таком расстоянии, что открывает новые возможности для защиты Земли.

Космический телескоп Джеймса Уэбба случайно обнаружил небольшой астероид, дрейфующий между Марсом и Юпитером. Ранее он был неизвестен. Об этом сообщает  Space.com, пишет УНН.

Нам удалось обнаружить околоземные астероиды размером до 10 метров, когда они были очень близко к Земле,

- заявил планетолог Артем Бурданов из Массачусетского технологического института в США.

Детали

Отмечается, что до этого "в поясе астероидов" между Марсом и Юпитером, что на расстоянии 180 миллионов километров (место, где большинство малых астероидов начинают свой путь к Земле), самым маленьким объектом, который астрономы смогли заметить, имел ширину около километра.

Сейчас же Бурданов и его коллеги обнаружили "всего" 10-метровый астероид в этом районе.

Теперь у нас есть способ обнаружить эти маленькие астероиды, когда они находятся намного дальше (от планеты Земля – ред.), и мы можем проводить более точное орбитальное отслеживание, что является ключевым для защиты планеты

- отметил планетолог.

Телескоп Джеймса Вебба обнаружил скрытые галактики в протокластере Spiderweb4 дек. 2024, 14:39 • 16414 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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