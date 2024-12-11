Благодаря телескопу James Webb между Марсом и Юпитером нашли самые маленькие астероиды
Киев • УНН
Космический телескоп Джеймса Уэбба обнаружил 10-метровый астероид в поясе между Марсом и Юпитером. Это самый маленький объект, найденный на таком расстоянии, что открывает новые возможности для защиты Земли.
Космический телескоп Джеймса Уэбба случайно обнаружил небольшой астероид, дрейфующий между Марсом и Юпитером. Ранее он был неизвестен. Об этом сообщает Space.com, пишет УНН.
Нам удалось обнаружить околоземные астероиды размером до 10 метров, когда они были очень близко к Земле,
Детали
Отмечается, что до этого "в поясе астероидов" между Марсом и Юпитером, что на расстоянии 180 миллионов километров (место, где большинство малых астероидов начинают свой путь к Земле), самым маленьким объектом, который астрономы смогли заметить, имел ширину около километра.
Сейчас же Бурданов и его коллеги обнаружили "всего" 10-метровый астероид в этом районе.
Теперь у нас есть способ обнаружить эти маленькие астероиды, когда они находятся намного дальше (от планеты Земля – ред.), и мы можем проводить более точное орбитальное отслеживание, что является ключевым для защиты планеты
Телескоп Джеймса Вебба обнаружил скрытые галактики в протокластере Spiderweb4 дек. 2024, 14:39 • 16414 просмотров