БК "Химик" продлил контракт с кандидатом в сборную Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Южненский "Химик" договорился о продлении контракта с воспитанником команды 22-летним атакующим защитником Кириллом Марченко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ФБУ.
Новое соглашение рассчитано на один сезон.
Вице-капитан "Химика" в прошлом сезоне Суперлиги сыграл за южненцев 25 матчей регулярного чемпионата, в которых в среднем за 25 минут на площадке набирал 10 очков, делал 1,9 подбора и 1,6 передачи, реализуя 42,6 процента двухочковых и 38 2 процента трехочковых за 4,9 дальних атак за матч.
Примечательно, недавно Марченко попал в финальную заявку национальной сборной Украины на матчи отбора на Евробаскет-2021 против Австрии и Венгрии.