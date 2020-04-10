БК "Хімік" продовжив контракт із кандидатом в збірну України

Нова угода розрахована на один сезон.

Віце-капітан "Хіміка" в минулому сезоні Суперліги відіграв за южненців 25 матчів регулярного чемпіонату, в яких в середньому за 25 хвилин на майданчику набирав 10 очок, робив 1,9 підбирання та 1,6 передачі, реалізуючи 42,6 відсотки двоочкових і 38,2 відсотки триочкових за 4,9 дальніх атак за матч.

Примітно, нещодавно Марченко потрапив до фінальної заявки національної збірної України на матчі відбору на Євробаскет-2021 проти Австрії та Угорщини.