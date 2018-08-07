Бизнес получил рассрочку по уплате НДС на 3,8 млн евро
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. За семь месяцев предприниматели получили рассрочки по уплате НДС при ввозе оборудования для собственного производства на сумму около 3,8 млн евро, передает УНН со ссылкой на сообщение ГФС.
“За 7 месяцев ГФС предоставлена рассрочка по уплате НДС при ввозе оборудования на сумму 3,1 млн евро и 833,94 тыс. долл. США”, — говорится в сообщении.
Наибольшую сумму рассрочек НДС предоставлено Хмельницкой таможней ГФС — 1,27 млн евро и Киевской таможней ГФС — 529,4 тыс. долл. США (в валюте контракта).
Рассрочка предоставлена при ввозе оборудования для собственного производства предприятиями легкой промышленности, металлообрабатывающей промышленности, пищевой промышленности, строительной отрасли, медицинского оборудования.
Налоговики напомнили, что отсрочка по уплате НДС при ввозе на таможенную территорию Украины оборудования для собственного производства предоставляется в срок не более 24 календарных месяцев без начисления процентов, пени и штрафов.
Рассрочка не предоставляется, если оборудование происходит из государства-оккупанта и/или государства-агрессора, ввозится с территории такой страны и/или временно оккупированной территории Украины.
Ранее сообщалось, что за семь месяцев сумма бюджетного возмещения НДС выросла на 10,1%, или на 6,9 млрд грн.