Бізнес отримав розстрочення зі сплати ПДВ на 3,8 млн євро
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. За сім місяців підприємці отримали розстрочення зі сплати ПДВ при ввезенні обладнання для власного виробництва на суму близько 3,8 млн євро, передає УНН з посиланням на повідомлення ДФС.
“За 7 місяців ДФС надано розстрочення зі сплати ПДВ при ввезенні обладнання на суму 3,1 млн євро та 833,94 тис. дол. США”, — сказано у повідомленні.
Найбільшу суму розстрочень ПДВ надано Хмельницькою митницею ДФС — 1,27 млн євро та Київською митницею ДФС — 529,4 тис. дол. США (у валюті контракту).
Розстрочення надано при ввезенні обладнання для власного виробництва підприємствами легкої промисловості, металообробної промисловості, харчової промисловості, будівельної галузі, медичного обладнання.
Податківці нагадали, що відтермінування по сплаті ПДВ при ввезенні на митну територію України обладнання для власного виробництва надається у строк не більше 24 календарних місяців без нарахування відсотків, пені та штрафів.
Розстрочення не надається, якщо обладнання походить з держави-окупанта та/або держави-агресора, ввозиться з території такої країни та/або з тимчасово окупованої території України.
Раніше повідомлялось, що за сім місяців сума бюджетного відшкодування ПДВ зросла на 10,1%, або на 6,9 млрд грн.