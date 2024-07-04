Бывший российский военный Балтийского флота рф, который помог Силам обороны уничтожить современный ракетный корабль "Серпухов" в калининградской области, является украинцем по происхождению. Все его предки родом из Украины и таким образом боец Гога решил вернуться в Украину и бороться с российскими захватчиками в составе легиона "Свобода России". Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона, передает УНН.

Да, речь идет о гражданине пока рф, впрочем украинского происхождения. Все его предки происходят из Украины. И кровь не вода и таким образом боец Гога решил вернуться в Украину и бороться с российскими захватчиками в составе легиона "Свобода России" - сказал Юсов.

Он отметил, что в россии прекрасно знают, кто причастен к поджогу ракетного корабля Серпухова, а также похищению секретных документов.

"Сам боец теперь рекрут легиона "Свобода России". Изъявил желание продолжить службу в Силах безопасности и обороны и это его желание выступить на такой пресс-конференции, чтобы публично сообщить, что вооруженная борьба против режима путина на территории самой россии продолжается и рассказать определенные детали сложной операции ГУР МО, легиона "Свобода России" и проекта "Хочу жить", - отметил Юсов.

Он добавил, что есть определенные детали операции, о которых пока нельзя говорить.

"И та документация, которая попала в руки Украины, она еще работает и помогает", - подчеркнул Юсов.

По его словам, боец сам вышел на Украину.

"Он пробовал демобилизоваться и разорвать контракт, его не отпустили. Он с самого начала осуждал российскую агрессию, войну россии против Украины и в конце пошел на вот такой отчаянный героический шаг, потому что он без преувеличения рисковал жизнью. Операция была очень сложной, потому что и эвакуация занимала время и поджог внутри корабля, безусловно, непростая задача. Но все получилось благодаря профессионализму и сотрудников ГУР и бойцов ЛСР и проекта "Хочу жить", - резюмировал Юсов.

Напомним

В апреле источники УНН сообщали, что в калининградской области произошел пожар на российском ракетном корабле "Серпухов". Это операция Главного управления разведки министерства обороны Украины. Корабль надолго выведен из строя.