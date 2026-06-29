Экс-глава правления банка получил подозрение за незаконные операции на 210 млн грн - Генпрокурор
Киев • УНН
Бывшему главе правления банка сообщено о подозрении за незаконные банковские операции на 210 млн грн. Подозревают сговор с предпринимателем для проведения рискованных финансовых операций и уклонения от мониторинга.
Бывший глава правления банка получил подозрение за незаконные банковские операции на 210 млн грн, сообщил в понедельник Генеральный прокурор Руслан Кравченко в соцсетях, пишет УНН.
Сообщено о подозрении бывшему главе правления банка за незаконные банковские операции на 210 млн грн
"Банк должен останавливать незаконные финансовые операции, а не помогать их проводить. Однако на практике не всегда так. По данным следствия, глава правления одного из украинских банков вступил в сговор с предпринимателем для решения вопроса беспрепятственного открытия счетов, проведения рисковых финансовых операций и уклонения от внутреннего финансового мониторинга. В случае проверок со стороны Госфинмониторинга банкир также был готов обеспечить необходимое "содействие"", - указал Генпрокурор.
По данным Генпрокурора, цена таких "услуг" составляла "0,15% от суммы ежемесячных операций".
"Это не просто нарушение банковских правил. Это сознательное использование банка как инструмента для проведения сомнительных финансовых потоков, которые должны были быть остановлены еще на входе", - отметил Кравченко.
По данным следствия, продолжил Генпрокурор, "с июля 2024 года по февраль 2025 года через счета по меньшей мере пяти подконтрольных компаний провели более 210 млн грн". "За каждой операцией банкир получал свою долю", - сообщил Генпрокурор.
"Задокументирована их переписка, в которой сообщники сверяли суммы, согласовывали переводы средств, а после каждого платежа бизнесмен отправлял подтверждение проведенных расчетов", - добавил он.
"Когда человек, который должен был отвечать за контроль, фактически монетизирует его обход, это уже вопрос не только банковской этики, а уголовной ответственности. Бывшему председателю правления банка сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды", - сообщил Кравченко.
Предприниматель также, по данным Генпрокурора, будет отвечать перед законом за предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.
Решается вопрос об избрании меры пресечения.
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