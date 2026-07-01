Биткойн упал ниже $60 тыс. и потерял более половины стоимости от исторического максимума

Биткоин во вторник опустился ниже психологической отметки в 60 тыс. долларов. Стоимость крупнейшей криптовалюты мира снизилась на 3,5% – до около 58 тыс. долларов, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По данным агентства, падение произошло на фоне роста беспокойства инвесторов относительно перспектив рынка и ухудшения технической картины. Биткоин не смог вернуться выше ключевых уровней сопротивления после их прорыва в начале года, что усилило опасения относительно дальнейшего снижения курса.

Технический аспект биткоина в последнее время был очень негативным. В первом квартале он пробил линию шеи фигуры "голова и плечи" на уровне около 80 000 долларов, а затем весной не смог пробить ее выше. Сейчас он немного пробивает свои минимумы за год. Так что, если он достигнет еще одного более низкого минимума, это будет крайне негативно с технической точки зрения – сказал главный рыночный стратег Miller Tabak + Co. Мэтт Мейли.

Bloomberg отмечает, что нынешняя цена биткоина уже более чем вдвое ниже исторического максимума, зафиксированного в прошлом году, когда стоимость криптовалюты превышала 126 тыс. долларов.

Binance потеряет лицензию на обслуживание клиентов в Евросоюзе