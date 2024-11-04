Биткоин стабилизируется на цене в 69 тыс. долларов на фоне напряжения перед выборами
Киев • УНН
Биткоин восстановился до $69 тыс. после неудачной попытки достичь рекордного максимума на прошлой неделе. Трейдеры ожидают результатов президентских выборов в США, которые могут повлиять на будущее криптовалюты.
Цена биткоина немного выросла в понедельник, стабилизируясь после неудачной попытки достичь рекордных значений, которая привела к значительным потерям криптовалюты в течение выходных.
Пишет УНН со ссылкой на Investing.
Склонность к риску также снизилась из-за ожидания напряженных президентских выборов, а трейдеры стали более осторожными в отношении спекулятивных активов перед заседанием Федеральной резервной системы на этой неделе.
Биткоин поднялся на 0,6% до 69,018.9 долларов на 00:30 ET (05:30 GMT). Именно президентские выборы в США влияют на биткоин. Последние опросы показали, что Дональд Трамп и Камала Харрис идут в напряженной гонке, исход которой во многом будут определять семь ключевых штатов.
Трампа считают более благоприятным кандидатом для крипторынка, поскольку он демонстрирует про-криптовалютную позицию в своей кампании. Харрис, в свою очередь, пообещала создать регуляторную базу для криптовалют, но не раскрыла подробностей своего отношения к отрасли.
Это изменение стало одним из главных факторов недавних потерь биткоина. Токен достигал 73,600 долл на прошлой неделе, приблизившись к рекордному максимуму, установленному в марте этого года.
Вторая по популярности криптовалюта в мире, Ether, поднялась на 1% до 2,465.40 долларов, но тоже пережила резкое падение на выходных. Среди других альткоинов XRP и SOL остались почти без изменений, тогда как ADA и MATIC снизились примерно на 3% каждый. Из мем-токенов DOGE снизился на 0,3%.
Напомним,
На прошлой неделе Биткоин впервые с июня поднялся выше 71 000 долларов, чему способствовали спекуляции о возможном исходе выборов в США.