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Біткоїн перевищив 71 тис. дол. вперше з червня на тлі виборів у США

Київ • УНН

 • 16080 перегляди

Біткоїн досяг позначки $71 415 вперше з червня на тлі припливу коштів до ETF та спекуляцій щодо виборів у США. Трейдери прогнозують зростання до $80 000 до кінця листопада.

Біткоїн перевищив 71 тис. дол. вперше з червня на тлі виборів у США

Біткоїн вперше з червня піднявся вище $71 000, чому сприяли приплив коштів до спеціалізованих біржових фондів, а також спекуляції про можливий результат виборів у США наступного тижня, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Найбільший цифровий актив зріс у ціні на 2,7%, перш ніж встановитися на рівні $71 415 станом на 7:57 ранку у вівторок у Нью-Йорку (13:57 за Києвом). Дрібніші токени, такі як Ether, що займає друге місце, і Dogecoin також виросли.

Як зазначається, дехто розглядає ситуацію з біткоїном як так звану Трампівську торгівлю, оскільки кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп використовував цифрові активи під час передвиборчої кампанії. Трамп лідирує на ринках прогнозів, тоді як опитування показують перегони "ніздря в ніздрю" з кандидатом від Демократичної партії віце-президентом Камалою Гарріс.

Тоні Сікамор, аналітик ринку IG Australia Pty, вказав у замітці, що біткоїну потрібен стійкий прорив вище $70 000, щоб підвищити впевненість у тому, що він може піднятися вище за рекордний максимум березня в $73 798.

Трамп пообіцяв зробити США криптостолицею планети. Гарріс прийняла більш виважений підхід, пообіцявши підтримати нормативну базу галузі. Їхні позиції контрастують із поводженням з сектором за президента США Джо Байдена, зазначає видання.

Трамп також сказав, що попросить мільярдера Ілона Маска, основного спонсора його кампанії, очолити рух зі скорочення державних витрат. Ці зусилля отримали назву Департаменту ефективності уряду, або DOGE, відсилання до токену Dogecoin, який підтримав Маск, пише видання.

За словами Аріси Тоесакі, співзасновника Cega, постачальника послуг з торгівлі криптовалютними деривативами, зв'язок Маска з кампанією Трампа допоміг підняти настрої серед трейдерів.

Трейдери опціонів збільшили ставки на те, що біткоїн досягне піку $80 000 до кінця листопада незалежно від того, хто переможе на виборах. Передбачувана волатильність навколо дня виборів 5 листопада підвищена, вказує видання. Спотові біткоїн-ETF у США залучили близько $3,6 млрд чистого припливу цього місяця.

Останнім часом біткоїн пережив пом'якшені ставки на зниження відсоткових ставок Федеральної резервної системи США, а також повідомлення про більш пильну увагу США до Tether, стейблкоїна, який виступає як опора в торгівлі криптовалютами. Оригінальна криптовалюта підскочила на 69% у 2024 році, пише видання.

Біткоїн впав до 67 тис. доларів через передвиборчі ризики23.10.24, 15:50 • 19750 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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