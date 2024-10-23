Біткоїн впав до 67 тис. доларів через передвиборчі ризики

Ціна біткоїна знизилася в середу на тлі слабкого попиту на ризикові активи через невизначеність щодо майбутніх виборів у США. Трейдери також очікують меншого зниження процентних ставок Федеральним резервом.

Пише УНН з посиланням на Investing.

Найбільша криптовалюта світу втратила 0,5% і торгувалася на рівні 67 161,7 доларів, після того як раніше цього тижня не змогла подолати позначку в 70 тис доларів.

Падіння світових фондових ринків свідчить про збереження слабкого апетиту до ризику, тоді як майбутній термін дії опціонів на біткоїн на суму близько 4 млрд доларів може посилити волатильність на ринку криптовалют у найближчі дні.

Останні опитування та прогнози в інтернеті показують, що кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп має перевагу над кандидатом від Демократичної партії Камалою Гарріс на президентських виборах 2024 року. Однак боротьба залишається напруженою, і результат важко передбачити за два тижні до голосування.

Попередній оптимізм щодо президентства Трампа, який спричинив ріст цін на криптовалюти, поступово слабшає. Трамп висловлюється за підтримку криптовалют і обіцяє впровадити сприятливе регулювання в разі обрання. Гарріс також заявила про намір створити чітку нормативну базу для криптовалют.

На криптовалютні ринки продовжував тиснути зміцнілий долар, оскільки зростання очікувань щодо повільнішого зниження процентних ставок Федеральним резервом підштовхнуло американську валюту до майже тримісячних максимумів. Трейдери оцінюють ймовірність зниження ставки ФРС на 25 базисних пунктів у листопаді та прогнозують вищу кінцеву ставку, що підвищило дохідність казначейських облігацій до тримісячних максимумів, тим самим створюючи тиск на ризикові активи.

Вищі ставки створюють несприятливі умови для спекулятивних активів, таких як криптовалюта, оскільки вони обмежують обсяг ліквідності, доступної для інвестування в цей сектор.

На ширшому ринку криптовалют ціни на альткоїни також знизилися в середу слідом за падінням біткоїна. Друга за капіталізацією криптовалюта, Ефір, втратила 1,4%, знизившись до 2 610,01 доларів. Очікується, що волатильність Ефіру зросте на цьому тижні через закінчення терміну дії опціонів на суму близько 1 млрд доларів.

Також спостерігалося зниження цін на XRP, SOL, MATIC і ADA від 0,4% до 3%. Мем-токен DOGE втратив 4,7% своєї вартості.

Нагадаємо

В понеділок біткоїн, досягнув тримісячного максимуму через посилення спекуляцій щодо можливої перемоги Дональда Трампа на виборах 2024 року.