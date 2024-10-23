Биткоин упал до 67 тыс. долларов из-за предвыборных рисков
Киев • УНН
Цена биткоина снизилась до $67 161,7 из-за неопределенности относительно выборов в США и ожидания меньшего снижения ставок ФРС. Трейдеры прогнозируют рост волатильности из-за истечения срока действия опционов на $4 млрд.
Цена биткоина снизилась в среду на фоне слабого спроса на рисковые активы из-за неопределенности относительно предстоящих выборов в США. Трейдеры также ожидают меньшего снижения процентных ставок Федеральным резервом.
Пишет УНН с ссылкой на Investing.
Крупнейшая криптовалюта мира потеряла 0,5% и торговалась на уровне 67 161,7 долларов, после того как ранее на этой неделе не смогла преодолеть отметку в 70 тыс долларов.
Падение мировых фондовых рынков свидетельствует о сохранении слабого аппетита к риску, тогда как предстоящий срок действия опционов на биткоин на сумму около 4 млрд долларов может усилить волатильность на рынке криптовалют в ближайшие дни.
Последние опросы и прогнозы в интернете показывают, что кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп имеет преимущество над кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис на президентских выборах 2024 года. Однако борьба остается напряженной, и результат трудно предсказать за две недели до голосования.
Предыдущий оптимизм относительно президентства Трампа, который вызвал рост цен на криптовалюты, постепенно ослабевает. Трамп высказывается за поддержку криптовалют и обещает внедрить благоприятное регулирование в случае избрания. Харрис также заявила о намерении создать четкую нормативную базу для криптовалют.
На криптовалютные рынки продолжал давить окрепший доллар, поскольку рост ожиданий относительно более медленного снижения процентных ставок Федеральным резервом подтолкнул американскую валюту к почти трехмесячным максимумам. Трейдеры оценивают вероятность снижения ставки ФРС на 25 базисных пунктов в ноябре и прогнозируют более высокую конечную ставку, что повысило доходность казначейских облигаций до трехмесячных максимумов, тем самым создавая давление на рисковые активы.
Более высокие ставки создают неблагоприятные условия для спекулятивных активов, таких как криптовалюты, поскольку они ограничивают объем ликвидности, доступной для инвестирования в этот сектор.
На более широком рынке криптовалют цены на альткоины также снизились в среду вслед за падением биткоина. Вторая по капитализации криптовалюта, Эфир, потеряла 1,4%, снизившись до 2 610,01 долларов. Ожидается, что волатильность Эфира возрастет на этой неделе из-за истечения срока действия опционов на сумму около 1 млрд долларов.
Также наблюдалось снижение цен на XRP, SOL, MATIC и ADA от 0,4% до 3%. Мем-токен DOGE потерял 4,7% своей стоимости.
Напомним,
В понедельник биткоин, достиг трехмесячного максимума из-за усиления спекуляций относительно возможной победы Дональда Трампа на выборах 2024 года.