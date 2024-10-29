Биткоин превысил 71 тыс. долл. впервые с июня на фоне выборов в США
Киев • УНН
Биткоин достиг отметки $71 415 впервые с июня на фоне притока средств в ETF и спекуляций относительно выборов в США. Трейдеры прогнозируют рост до $80 000 к концу ноября.
Биткоин впервые с июня поднялся выше $71 000, чему способствовали приток средств в специализированные биржевые фонды, а также спекуляции о возможном исходе выборов в США на следующей неделе, сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Самый большой цифровой актив вырос в цене на 2,7%, прежде чем установиться на уровне $71 415 по состоянию на 7:57 утра во вторник в Нью-Йорке (13:57 по Киеву). Более мелкие токены, такие как Ether, занимающий второе место, и Dogecoin также выросли.
Как отмечается, некоторые рассматривают ситуацию с биткоином как так называемую Трамповскую торговлю, поскольку кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп использовал цифровые активы во время предвыборной кампании. Трамп лидирует на рынках прогнозов, тогда как опросы показывают гонку "ноздря в ноздрю" с кандидатом от Демократической партии вице-президентом Камалой Харрис.
Тони Сикамор, аналитик рынка IG Australia Pty, указал в заметке, что биткоину нужен устойчивый прорыв выше $70 000, чтобы повысить уверенность в том, что он может подняться выше рекордного максимума марта в $73 798.
Трамп пообещал сделать США криптостолицей планеты. Харрис приняла более взвешенный подход, пообещав поддержать нормативную базу отрасли. Их позиции контрастируют с обращением с сектором при президенте США Джо Байдене, отмечает издание.
Трамп также сказал, что попросит миллиардера Илона Маска, основного спонсора его кампании, возглавить движение по сокращению государственных расходов. Эти усилия получили название Департамента эффективности правительства, или DOGE, отсылка к токену Dogecoin, который поддержал Маск, пишет издание.
По словам Арисы Тоёсаки, соучредителя Cega, поставщика услуг по торговле криптовалютными деривативами, связь Маска с кампанией Трампа помогла поднять настроения среди трейдеров.
Трейдеры опционов увеличили ставки на то, что биткоин достигнет пика $80 000 к концу ноября независимо от того, кто победит на выборах. Предполагаемая волатильность вокруг дня выборов 5 ноября повышена, указывает издание. Спотовые биткоин-ETF в США привлекли около $3,6 млрд чистого притока в этом месяце.
В последнее время биткоин пережил смягченные ставки на снижение процентных ставок Федеральной резервной системы США, а также сообщения о более пристальном внимании США к Tether, стейблкоину, который выступает как опора в торговле криптовалютами. Оригинальная криптовалюта подскочила на 69% в 2024 году, пишет издание.
Биткоин упал до 67 тыс. долларов из-за предвыборных рисков23 октября 2024, 12:50 • 19231 просмотр