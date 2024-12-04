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Биржа "ДоброДій" помогла 16 детям в ноябре: истории, которые вдохновляют

Биржа "ДоброДій" помогла 16 детям в ноябре: истории, которые вдохновляют

Киев  •  УНН

 • 1057 просмотра

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Биржа Благотворительности "ДоброДій" оказала помощь 16 детям на сумму 433 453 грн в ноябре. Среди помощи - слуховые аппараты, реабилитационные курсы, медицинское питание и лабораторные обследования.

В ноябре 16 детей получили помощь от Биржи Благотворительности "ДоброДій", основанной Еленой и Юлией Соседками, на более 430 тысяч гривен, пишет УНН.

"Ноябрь стал месяцем, когда жизнь наших подопечных претерпела новые, порой невероятные изменения. Благодаря вам, нашим неутомимым донорам, Биржа Благотворительности "ДоброДій" смогла поддержать 16 детей на общую сумму 433 453,40 грн", - сообщили в Бирже Благотворительности.

Например, в ноябре Назар и Катя Агаповы получили слуховые аппараты, которые открыли им волшебный мир звуков. В частности, Назар, для которого звук уже не новость, стал владельцем аппарата Oticon Opn Play 2 стоимостью 85 514 грн. Благодаря ему парень впервые услышал шепот. А Катя, которая никогда не слышала, произнесла свое первое слово - "мама", благодаря Oticon Xceed Play 2 стоимостью 106 508 грн. Этот момент стал для символом надежды для всей семьи и команды "ДоброДій".

Кроме того, в ноябре было проведено 9 реабилитационных курсов для детей, обеспечено специализированное медицинское питание для 4 детей, жизнь которых зависит от этого ресурса.

Также благодаря благотворителям было проведено важное лабораторное обследование для одного ребенка, что стало ключевым этапом в его лечении.

Поддержать проекты Биржи Благотворительности "ДоброДій" можно на сайте: https://248.dp.ua/projects.

"Ваши взносы - это новые возможности для детей, которые борются за свое будущее. Давайте творить добро вместе!" - отметили благотворители.

Добавим

С начала полномасштабного вторжения "ДоброДій" собрала 128 143 000 грн, которые были направлены на следующие нужды:

  • Силы Обороны Украины: 91 530 000 грн.
  • Медицинские учреждения: 8 480 000 грн.
  • Больные дети и подростки: 14 403 000 грн.
  • Гуманитарные инициативы и социальные проекты: 13 730 000 грн.
Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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