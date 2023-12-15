Биржа Благотворительности "ДоброДій" поддержала социальный проект For Kids UA по реабилитации детей, пострадавших от войны.

Биржа Благотворительности "ДоброДій", основанная Еленой и Юлией Соседками, поддержала социальный проект For Kids UA и отправила 2 подопечные семьи в Арт-реабилитационный лагерь "Теплые ладони", пишет УНН.

С 9 по 19 декабря на территории интеграционного центра в Волынской области проходит Арт-реабилитационный лагерь "Теплые ладони" в рамках социального проекта For Kids UA.

"Теплые ладони" - это выездной 10-дневный интенсив арт-терапевтических занятий для пострадавших от войны детей на базе "Интеграционного центра Замлынье" (Волынская обл.). Лагерь проходит в сопровождении психологов, арт-терапевтов, художников, иконописца, гончара, дизайнера, флориста, бизнес-тренера, духовника и волонтеров.

Биржа Благотворительности "ДоброДій" профинансировала закупку материалов для проведения занятий по арт-терапии. Кроме того, в лагере участвуют сразу две подопечные семьи Биржи. Для них участие бесплатное.

Семья Гриценко из Славянска.

Семья Кирилла Гриценко, спасаясь от войны, уехала из Славянска в Днепр. В прошлом году Биржа Благотворительности "ДоброДій" организовала благотворительный сбор для Кирилла, который нуждался в слухопротезировании. Благодаря этому парень смог продолжить занятия любимыми спортивными танцами.

"Спасибо, что предложили принять участие. В этом действительно нуждаются дети и взрослые. Масса приятных впечатлений. Место, где можно найти себя, собрать по крупицам душу. Мастер-классы для детей, вокруг лес, свежий воздух, подальше от шумного города. А главное - нет тревог (сирен). Очень вкусная еда. Прекрасные тренеры", - говорит мать парня Ольга Гриценко о пребывании в лагере "Теплые ладони".

Семья Вегеря из Горняка.

Кирилл Вегеря вместе с семьей жил в городе Горняк Донецкой области. Там он посещал футбольную секцию. Но война заставила семью покинуть город.

Кирилл продолжает заниматься спортом, любит исторические фильмы и мечтает выучить английский, и это не смотря на проблемы со слухом. Биржа Благотворительности "ДоброДій" помогла, чтобы мечты мальчика осуществлялись - благодаря благотворительному сбору он получил сверхмощный слуховой аппарат и может вести полноценную жизнь.

"Я и сын очень рады быть на отдыхе в лагере. Атмосфера позитивная, добрая и веселая. Интересное общение, новые эмоции и знакомства. Будем очень рады еще побывать в лагере. Здесь супер!!!" - говорит мать парня Татьяна Вегеря о пребывании в лагере на арт-терапии.

Организатор реабилитационной программы Благотворительный фонд "Современная Украина" в сотрудничестве с ОО "ПЯТЕРНЯ".

В программе: тренинги для детей и родителей по арт-терапии, иппотерапии, гримотерапии, ароматерапии, гончарству, групповые игры и детские развлечения под руководством команды психологов и арт-терапевтов во главе с художницей и арт-терепавтом Татьяной Мялковской.

По итогам интенсива будет сделана диагностика психологического состояния детей и даны рекомендации родителям по методикам и инструментам для дальнейшего психологического восстановления.