Биржа Благотворительности "ДоброДій" поддержала социальный проект For Kids UA по реабилитации детей, пострадавших от войны
Киев • УНН
Биржа Благотворительности "ДоброДій" поддержала социальный проект For Kids UA по реабилитации детей, пострадавших от войны
Биржа Благотворительности "ДоброДій", основанная Еленой и Юлией Соседками, поддержала социальный проект For Kids UA и отправила 2 подопечные семьи в Арт-реабилитационный лагерь "Теплые ладони", пишет УНН.
С 9 по 19 декабря на территории интеграционного центра в Волынской области проходит Арт-реабилитационный лагерь "Теплые ладони" в рамках социального проекта For Kids UA.
"Теплые ладони" - это выездной 10-дневный интенсив арт-терапевтических занятий для пострадавших от войны детей на базе "Интеграционного центра Замлынье" (Волынская обл.). Лагерь проходит в сопровождении психологов, арт-терапевтов, художников, иконописца, гончара, дизайнера, флориста, бизнес-тренера, духовника и волонтеров.
Биржа Благотворительности "ДоброДій" профинансировала закупку материалов для проведения занятий по арт-терапии. Кроме того, в лагере участвуют сразу две подопечные семьи Биржи. Для них участие бесплатное.
Семья Гриценко из Славянска.
Семья Кирилла Гриценко, спасаясь от войны, уехала из Славянска в Днепр. В прошлом году Биржа Благотворительности "ДоброДій" организовала благотворительный сбор для Кирилла, который нуждался в слухопротезировании. Благодаря этому парень смог продолжить занятия любимыми спортивными танцами.
"Спасибо, что предложили принять участие. В этом действительно нуждаются дети и взрослые. Масса приятных впечатлений. Место, где можно найти себя, собрать по крупицам душу. Мастер-классы для детей, вокруг лес, свежий воздух, подальше от шумного города. А главное - нет тревог (сирен). Очень вкусная еда. Прекрасные тренеры", - говорит мать парня Ольга Гриценко о пребывании в лагере "Теплые ладони".
Семья Вегеря из Горняка.
Кирилл Вегеря вместе с семьей жил в городе Горняк Донецкой области. Там он посещал футбольную секцию. Но война заставила семью покинуть город.
Кирилл продолжает заниматься спортом, любит исторические фильмы и мечтает выучить английский, и это не смотря на проблемы со слухом. Биржа Благотворительности "ДоброДій" помогла, чтобы мечты мальчика осуществлялись - благодаря благотворительному сбору он получил сверхмощный слуховой аппарат и может вести полноценную жизнь.
"Я и сын очень рады быть на отдыхе в лагере. Атмосфера позитивная, добрая и веселая. Интересное общение, новые эмоции и знакомства. Будем очень рады еще побывать в лагере. Здесь супер!!!" - говорит мать парня Татьяна Вегеря о пребывании в лагере на арт-терапии.
Организатор реабилитационной программы Благотворительный фонд "Современная Украина" в сотрудничестве с ОО "ПЯТЕРНЯ".
В программе: тренинги для детей и родителей по арт-терапии, иппотерапии, гримотерапии, ароматерапии, гончарству, групповые игры и детские развлечения под руководством команды психологов и арт-терапевтов во главе с художницей и арт-терепавтом Татьяной Мялковской.
По итогам интенсива будет сделана диагностика психологического состояния детей и даны рекомендации родителям по методикам и инструментам для дальнейшего психологического восстановления.
Биржа Благотворительности "ДоброДій" поддержала социальный проект For Kids UA по реабилитации детей, пострадавших от войны
Биржа Благотворительности "ДоброДій" поддержала социальный проект For Kids UA по реабилитации детей, пострадавших от войны.
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