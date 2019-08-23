Возле Лос-Анджелеса произошло землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Сейсмологи зафиксировали в четверг в центральной части американского штата Калифорния землетрясение магнитудой 5,0. Об этом свидетельствуют данные сайта Геологической службы США, сообщает УНН.
Очаг стихии залегал на глубине около 2,4 км. Эпицентр толчков находился в 212 км к северу от Лос-Анджелеса.
Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.
Напомним, после второго землетрясения в Калифорнии объявили чрезвычайное положение.