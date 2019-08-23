Возле Лос-Анджелеса произошло землетрясение

Очаг стихии залегал на глубине около 2,4 км. Эпицентр толчков находился в 212 км к северу от Лос-Анджелеса.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

Напомним, после второго землетрясения в Калифорнии объявили чрезвычайное положение.