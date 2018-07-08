Возле аэропорта Варшавы произошла утечка химикатов: пострадали 14 человек

Пострадавшие были доставлены в больницу. Всего с места инцидента были эвакуированы 16 человек.

На месте происшествия работает специализированная химически-экологическая спасательная группа.

Аэропорт им.Шопена, который расположен возле грузового терминала, работает в обычном режиме.

Напомним, сегодня Президент Украины Петр Порошенко находится с рабочим визитом в Республике Польша по приглашению украинской общины этой страны.