Возле аэропорта Варшавы произошла утечка химикатов: пострадали 14 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июля. УНН. Утром в воскресенье, 8 июля, на территории грузового терминала Cargo, возле варшавского аэропорта имени Фредерика Шопена, произошла утечка неизвестного химического вещества, в результате которого пострадали по меньшей мере 14 человек, передает УНН со ссылкой на "Польское радио".
Пострадавшие были доставлены в больницу. Всего с места инцидента были эвакуированы 16 человек.
На месте происшествия работает специализированная химически-экологическая спасательная группа.
Аэропорт им.Шопена, который расположен возле грузового терминала, работает в обычном режиме.
Напомним, сегодня Президент Украины Петр Порошенко находится с рабочим визитом в Республике Польша по приглашению украинской общины этой страны.