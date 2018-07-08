Возле аэропорта Варшавы произошла утечка химикатов: пострадали 14 человек

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 51188 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 105726 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 127261 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 134625 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 170456 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153866 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141519 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130483 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 182251 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118343 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Возле аэропорта Варшавы произошла утечка химикатов: пострадали 14 человек

Возле аэропорта Варшавы произошла утечка химикатов: пострадали 14 человек

Киев  •  УНН

 • 9217 просмотра

КИЕВ. 8 июля. УНН. Утром в воскресенье, 8 июля, на территории грузового терминала Cargo, возле варшавского аэропорта имени Фредерика Шопена, произошла утечка неизвестного химического вещества, в результате которого пострадали по меньшей мере 14 человек, передает УНН со ссылкой на "Польское радио".

Пострадавшие были доставлены в больницу. Всего с места инцидента были эвакуированы 16 человек.

На месте происшествия работает специализированная химически-экологическая спасательная группа.

Аэропорт им.Шопена, который расположен возле грузового терминала, работает в обычном режиме.

Напомним, сегодня Президент Украины Петр Порошенко находится с рабочим визитом в Республике Польша по приглашению украинской общины этой страны.

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