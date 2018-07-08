Біля аеропорту Варшави стався витік хімікатів: постраждали 14 осіб

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Київ • УНН

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КИЇВ. 8 липня. УНН. Вранці у неділю, 8 липня, на території вантажного терміналу Cargo, поблизу столичного аеропорту імені Фредеріка Шопена, стався витік невідомої хімічної речовини, внаслідок якого постраждало щонайменше 14 осіб, передає УНН з посиланням на “Польське Радіо”.

Постраждалих осіб було доправлено в лікарню. Всього з місця інциденту було евакуйовано 16 осіб.

На місці події працює спеціалізована хімічно-екологічна рятувальна група.

Аеропорт ім.Шопена, який розташований поблизу вантажного терміналу, працює в звичайному режимі.

Нагадаємо, сьогодні Президент України Петро Порошенко здійснює робочий візит до Республіки Польща на запрошення української громади цієї країни.

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