Біля аеропорту Варшави стався витік хімікатів: постраждали 14 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Вранці у неділю, 8 липня, на території вантажного терміналу Cargo, поблизу столичного аеропорту імені Фредеріка Шопена, стався витік невідомої хімічної речовини, внаслідок якого постраждало щонайменше 14 осіб, передає УНН з посиланням на “Польське Радіо”.
Постраждалих осіб було доправлено в лікарню. Всього з місця інциденту було евакуйовано 16 осіб.
На місці події працює спеціалізована хімічно-екологічна рятувальна група.
Аеропорт ім.Шопена, який розташований поблизу вантажного терміналу, працює в звичайному режимі.
Нагадаємо, сьогодні Президент України Петро Порошенко здійснює робочий візит до Республіки Польща на запрошення української громади цієї країни.