Президент: новая украинская армия - это новые мотивированные солдаты

"Большинство из них родились уже после обретения независимости, и на них не сказалось наше советское прошлое", - сообщил Президент.

Он также добавил, что Украина смогла за два года восстановить армию.

Президент подчеркнул, что новая украинская армия - это не новое вооружение и техника, а новые украинские солдаты, которые мотивированы и являются патриотами.