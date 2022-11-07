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Большинство банков сохранили доходность, несмотря на войну - НБУ

Большинство банков сохранили доходность, несмотря на войну - НБУ

Киев • УНН

 • 251260 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Банковский сектор за 9 месяцев 2022 года, несмотря на войну, сохранил доходность, хотя и почти в семь раз меньше, чем за аналогичный период в прошлом году, сообщили в Национальном банке Украины, пишет УНН.

Цитата

"В январе-сентябре 2022 года платежеспособные банки получили 7,4 млрд грн чистой прибыли. Этот показатель в аналогичный период 2021 года составил 51,4 млрд грн", - сообщили в Нацбанке.

Детали

По состоянию на 1 октября 2022 года из 67 платежеспособных банков 44 учреждения были прибыльными и получили чистую прибыль в размере 25,6 млрд грн, 23 – убыточными, с убытком 18,2 млрд грн.

Рентабельность капитала сектора за 9 месяцев 2022 года, как отмечается, составила 4,3% по сравнению с 32,1% годом ранее. НБУ объяснил такую ​​динамику в значительной степени ростом отчислений в резервы под ожидаемый ущерб в результате войны. "С начала года банки сформировали резервы в объеме 99,0 млрд грн, из них за март-сентябрь – 93,3 млрд грн", - говорится в сообщении.

Операционный результат банков оставался положительным: чистая операционная прибыль до отчислений в резервы выросла за девять месяцев на 78% г/г.

"Поддержание банковским сектором операционной доходности во время войны является свидетельством того, что бизнес-модели банков ориентированы на получение прибыли с учетом взвешенного подхода к рискам. Банки научились работать эффективно, диверсифицируя собственные портфели, учитывая процентные, рыночные, кредитные и операционные риски. Сохранение операционной доходности позволит большинству банков самостоятельно восстановить капитал после прохождения текущего кризиса", – прокомментировал глава НБУ Андрей Пышный.

Дополнение

В НБУ прогнозируют, что спад в экономике Украины должен прекратиться ближе к лету.

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