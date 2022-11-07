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Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга
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Більшість банків зберегли прибутковість попри війну - НБУ

Більшість банків зберегли прибутковість попри війну - НБУ

Київ • УНН

 • 251264 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Банківський сектор за 9 місяців 2022 року, попри війну, зберіг прибутковість, хоч і майже у сім разів меншу, ніж за аналогічний період торік, повідомили у Національному банку України, пише УНН.

Цитата

"У січні-вересні 2022 року платоспроможні банки отримали 7,4 млрд грн чистого прибутку. Цей показник у аналогічний період 2021 року становив 51,4 млрд грн", - повідомили у Нацбанку.

Деталі

Станом на 1 жовтня 2022 року з 67 платоспроможних банків 44 установи були прибутковими та отримали чистий прибуток у розмірі 25,6 млрд грн, 23 – збитковими, зі збитком 18,2 млрд грн.

Рентабельність капіталу сектору за 9 місяців 2022 року, як зазначається, становила 4,3% порівняно з 32,1% рік тому. НБУ пояснив таку динаміку значною мірою зростанням відрахувань у резерви під очікувані збитки внаслідок війни. "З початку року банки сформували резерви обсягом 99,0 млрд грн, із них за березень-вересень – 93,3 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

Операційний результат банків залишався позитивним: чистий операційний прибуток до відрахувань у резерви зріс за дев’ять місяців на 78% р/р.

"Підтримання банківським сектором операційної прибутковості під час війни є свідченням того, що бізнес-моделі банків орієнтовані на отримання прибутку з урахуванням виваженого підходу до ризиків. Банки навчилися працювати ефективно, диверсифікуючи власні портфелі, зважаючи на процентні, ринкові, кредитні та операційні ризики. Збереження операційної прибутковості дасть змогу більшості банків самостійно відновити капітал після проходження поточної кризи", – прокоментував голова НБУ Андрій Пишний.

Доповнення

У НБУ прогнозують, що спад в економіці України має припинитися ближче до літа.

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