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Более 50 человек погибли в Уганде в результате столкновений силовиков и повстанцев

Киев • УНН

 • 8756 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. На западе Уганды в результате столкновений между силовиками и повстанцами, требующими независимости своего региона, погибли 55 человек, передает УНН со ссылкой на BBC.

Более 50 человек погибли в Уганде в результате столкновений силовиков и повстанцев

Полиция Уганды сообщила, что на западе страны 55 человек погибли в результате столкновений между силами безопасности и членами вооруженной группировки, требующими независимости своего региона.

Полиция также арестовала местного короля Чарльза Уэсли Мумбере, которого власти обвиняют в подстрекательстве к насилию. Сам король связи с сепаратистами отрицает.

Кроме того, во время рейда на королевский дворец были задержаны несколько вооруженных лиц.

Операция проходила в городе Касесе, вблизи границы с Конго.

 

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