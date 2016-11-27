Более 50 человек погибли в Уганде в результате столкновений силовиков и повстанцев

Полиция Уганды сообщила, что на западе страны 55 человек погибли в результате столкновений между силами безопасности и членами вооруженной группировки, требующими независимости своего региона.

Полиция также арестовала местного короля Чарльза Уэсли Мумбере, которого власти обвиняют в подстрекательстве к насилию. Сам король связи с сепаратистами отрицает.

Кроме того, во время рейда на королевский дворец были задержаны несколько вооруженных лиц.

Операция проходила в городе Касесе, вблизи границы с Конго.