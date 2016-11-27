Более 50 человек погибли в Уганде в результате столкновений силовиков и повстанцев
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. На западе Уганды в результате столкновений между силовиками и повстанцами, требующими независимости своего региона, погибли 55 человек, передает УНН со ссылкой на BBC.
Полиция Уганды сообщила, что на западе страны 55 человек погибли в результате столкновений между силами безопасности и членами вооруженной группировки, требующими независимости своего региона.
Полиция также арестовала местного короля Чарльза Уэсли Мумбере, которого власти обвиняют в подстрекательстве к насилию. Сам король связи с сепаратистами отрицает.
Кроме того, во время рейда на королевский дворец были задержаны несколько вооруженных лиц.
Операция проходила в городе Касесе, вблизи границы с Конго.