Більше 50 осіб загинули в Уганді внаслідок зіткнень силовиків і повстанців
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. На заході Уганди внаслідок зіткнень між силовиками і повстанцями, що вимагають незалежності свого регіону, загинуло 55 осіб, передає УНН з посиланням на BBC.
Поліція Уганди повідомила, що на заході країни 55 людей загинули в результаті зіткнень між силами безпеки і членами збройного угруповання, що вимагає незалежності свого регіону.
Поліція також заарештувала місцевого короля Чарльза Уеслі Мумбере, якого влада звинувачує в підбурюванні до насильства. Сам король зв’язки з сепаратистами заперечує.
Крім того, під час рейду на королівський палац були затримані кілька озброєних осіб.
Операція проходила в місті Касесе, поблизу кордону з Конго.