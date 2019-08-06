Более 40 человек погибли в результате атаки дрона на свадьбе в Ливии
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. По меньшей мере 40 человек были убиты, десятки - ранены после того, как дрон с воздуха атаковал свадебную церемонию на юго-западе Ливии, передает УНН со ссылкой на Al Jazeera.
Сообщается, что сторонники генерала Халифа Хафтара, начали атаку в воскресенье в городе Мурзук.
В то же время, как сообщило агентство AFP, власти Ливии сообщили о 42 погибших в результате атаки.
Как сообщал УНН, в конце июля правительственные войска Ливии подвергли массированной бомбардировке позиции "Ливийской национальной армии", которая стремится захватить столицу страны.