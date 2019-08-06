Більше 40 людей загинуло в результаті атаки дрона на весіллі в Лівії
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Щонайменше 40 осіб було вбито, десятки - поранені після того, як дрон з повітря атакував весільну церемонію на південному заході Лівії, передає УНН з посиланням на Al Jazeera.
Повідомляється, що прихильники генерала Халіфа Хафтара, почали атаку в неділю в місті Мурзук.
У той же час, як повідомило агентство AFP, влада Лівії повідомила про 42 загиблих в результаті атаки.
Як повідомляв УНН, в кінці липня урядові війська Лівії піддали масованому бомбардуванню позиції "Лівійської національної армії", яка прагне захопити столицю країни.