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Більше 40 людей загинуло в результаті атаки дрона на весіллі в Лівії

Більше 40 людей загинуло в результаті атаки дрона на весіллі в Лівії

Київ • УНН

 • 11454 перегляди

КИЇВ. 6 серпня. УНН. Щонайменше 40 осіб було вбито, десятки - поранені після того, як дрон з повітря атакував весільну церемонію на південному заході Лівії, передає УНН з посиланням на Al Jazeera.

Повідомляється, що прихильники генерала Халіфа Хафтара, почали атаку в неділю в місті Мурзук.

У той же час, як повідомило агентство AFP, влада Лівії повідомила про 42 загиблих в результаті атаки.

Як повідомляв УНН, в кінці липня урядові війська Лівії піддали масованому бомбардуванню позиції "Лівійської національної армії", яка прагне захопити столицю країни.

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