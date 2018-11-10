Более 170 авто застряли в очередях на пунктах пропуска на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Сегодня утром в контрольных пунктах въезда-выезда на въезд и выезд находилось 175 автомобилей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 0/50; "Марьинка" - 0/60; "Новотроицкое" - 0/35; "Гнутово" - 20/10", - говорится в сообщении.
По информации пограничников, все контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил открылись по осеннему графику и функционируют в штатном режиме.
За минувшие сутки через КПВВ последовало 43,3 тысячи человек и 6000 транспортных средств: "Майорское" - 9980 человек и 1210 транспортных средств; "Марьинка" - 10290 человек и 1950 транспортных средств; "Новотроицкое" - 8770 человек и 1770 транспортных средств; "Гнутово" - 4370 человек и 1085 транспортных средств; "Станица Луганская" - 11900 человек.
Как сообщили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, в течение сентября 2018 года админграницу в Херсонской области в обоих направлениях пересекли 266 504 лица и 43 778 транспортных средств. По сравнению с августом количество пересечений гражданского населения уменьшилось на 29,7%, транспортных средств - на 23,9%.