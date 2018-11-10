Более 170 авто застряли в очередях на пунктах пропуска на Донбассе

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106622 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 113349 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 150848 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 145250 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136836 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128391 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 171722 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118101 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141659 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145413 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 ноября. УНН. Сегодня утром в контрольных пунктах въезда-выезда на въезд и выезд находилось 175 автомобилей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 0/50; "Марьинка" - 0/60; "Новотроицкое" - 0/35; "Гнутово" - 20/10", - говорится в сообщении.

По информации пограничников, все контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил открылись по осеннему графику и функционируют в штатном режиме.

За минувшие сутки через КПВВ последовало 43,3 тысячи человек и 6000 транспортных средств: "Майорское" - 9980 человек и 1210 транспортных средств; "Марьинка" - 10290 человек и 1950 транспортных средств; "Новотроицкое" - 8770 человек и 1770 транспортных средств; "Гнутово" - 4370 человек и 1085 транспортных средств; "Станица Луганская" - 11900 человек.

Как сообщили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, в течение сентября 2018 года админграницу в Херсонской области в обоих направлениях пересекли 266 504 лица и 43 778 транспортных средств. По сравнению с августом количество пересечений гражданского населения уменьшилось на 29,7%, транспортных средств - на 23,9%.

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