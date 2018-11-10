Більше 170 авто застрягли у чергах на пунктах пропуску на Донбасі

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Сьогодні зранку в контрольних пунктах в’їзду-виїзду на в’їзд та виїзд перебувало 175 автомобілів, передає УНН із посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.

"Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів: “Майорське” — 0/50; “Мар’їнка” — 0/60; “Новотроїцьке” — 0/35; “Гнутове” — 20/10", - йдеться у повідомленні.

За інформацією прикордонників, усі контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил відкрились за осіннім графіком та функціонують у штатному режимі.

За минулу добу через КПВВ прослідувало 43,3 тисячі осіб та 6 тисяч транспортних засобів: “Майорське” — 9980 осіб та 1210 транспортних засобів; “Мар’їнка” — 10290 осіб та 1950 транспортних засобів; “Новотроїцьке” — 8770 осіб та 1770 транспортних засобів; “Гнутове” — 4370 осіб та 1085 транспортних засобів; “Станиця Луганська” — 11900 осіб.

Як повідомили у Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, протягом вересня 2018 року адмінмежу у Херсонській області в обох напрямках перетнули 266 504 особи та 43 778 транспортних засобів. Порівняно з серпнем кількість перетинів цивільного населення зменшилось на 29,7%, транспортних засобів — на 23,9 %.

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