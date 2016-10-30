Более 113 тыс. электронных деклараций уже подали в единый реестр
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Количество ежегодных электронных деклараций чиновников в соответствующем реестре превысило 113 тыс., передает УНН.
Так, по состоянию на 10:10 в Единый государственный реестр деклараций лиц уже подали 113 364 декларации.
Напомним, сегодня, 30 октября, последний день для подачи электронных деклараций 2015 года для субъектов декларирования, которые занимают ответственное и особо ответственное положение.