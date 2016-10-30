Более 113 тыс. электронных деклараций уже подали в единый реестр

Так, по состоянию на 10:10 в Единый государственный реестр деклараций лиц уже подали 113 364 декларации.

Напомним, сегодня, 30 октября, последний день для подачи электронных деклараций 2015 года для субъектов декларирования, которые занимают ответственное и особо ответственное положение.