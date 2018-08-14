Белорусский наемник из террористической группировки "Сомали" оказался за решеткой
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Боевика, который воевал на стороне террористов в составе батальона “Сомали” и принимал активное участие в вооруженных столкновениях с военнослужащими ВСУ, отправлен за решетку. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области, передает УНН.
“Гражданину Беларуси сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (Террористический акт). Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры Донецкой области и выбрал для руководства террористов меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток”, — говорится в сообщении.
В ноябре 2014 года 30-летний гражданин Республики Беларусь вступил в ряды боевиков “ДНР”. Получив звание “старший сержант”, мужчина начал военную службу в 1-м отдельном танковом батальоне “Сомали” в должности командира танка, за что ежемесячно получал денежное вознаграждение.
Также он принимал активное участие в ведении боевых действий против подразделений Вооруженных сил Украины и других военных формирований Украины, задействованных в проведении АТО на территории Донецкой области: в частности, принимал непосредственное участие в захвате Донецкого аэропорта в 2015 году.
В том же 2015 году террорист покинул службу, однако в 2017 году вернулся к службе и был зачислен в одну из воинских частей “ДНР”, в составе которой он принимал активное участие в вооруженных столкновениях с Вооруженными силами Украины.
10 августа 2018 года для продолжения своей противоправной деятельности мужчина прибыл на территорию Украины, где, благодаря слаженной и профессиональной работе сотрудников СБУ и прокуратуры был сразу разоблачен.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, cуд вернул “дело Гиви” прокуратуре.