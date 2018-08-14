Білоруський найманець з терористичного угруповання "Сомалі" опинився за ґратами
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Бойовика, який воював на боці терористів у складі батальйону “Сомалі” та брав активну участь у збройних сутичках з військовослужбовцями ЗСУ, відправлено за ґрати. Про це повідомила прес-служба прокуратури Донецької області, передає УНН.
“Громадянину Білорусі повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України (Терористичний акт). Суд задовольнив клопотання прокуратури Донецької області та обрав для посібника терористів запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб”, — йдеться у повідомленні.
У листопаді 2014 року 30-річний громадянин Республіки Білорусь вступив до лав бойовиків “ДНР”. Отримавши звання “старший сержант”, чоловік розпочав військову службу у 1-му окремому танковому батальйоні “Сомалі” на посаді командира танка, за що щомісяця отримував грошову винагороду.
Також він брав активну участь у веденні бойових дій проти підрозділів Збройних сил України та інших військових формувань України, задіяних у проведенні АТО на території Донецької області: зокрема, брав безпосередню участь у захопленні Донецького аеропорту у 2015 році.
У тому ж 2015 році терорист покинув службу, проте у 2017 році повернувся до служби та його зарахували до однієї з військових частин “ДНР”, у складі якої він брав активну участь у збройних зіткненнях зі Збройними силами України.
10 серпня 2018 року для продовження своєї протиправної діяльності чоловік прибув на територію України, де, завдяки злагодженій та професійній роботі працівників СБУ та прокуратури був відразу викритий.
Досудове розслідування триває.
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