Беларусь ограничила ввоз свинины из Винницкой области из-за АЧС

"Да, в связи с АЧС вводятся ограничения на ввоз на территорию Республики Беларусь из Винницкой области Украины живых свиней, спермы хряков, мяса свиней и продуктов его переработки, кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, мяса диких кабанов, охотничьих трофеев, полученных от восприимчивых видов животных, кормов и кормовых добавок для животных растительного и животного происхождения, используемого оборудования для транспортировки, содержания, убоя и разделки свиней и сырья (продукции) животного происхождения", - говорится в сообщении.

Указанные ограничения распространяются на ввоз кормов и кормовых добавок для кошек и собак, а также готовых кормов, прошедших термическую обработку и изготовленных из свиноводческого сырья, которое было произведено в Винницкой области, уточнили в ведомстве.

Как сообщал УНН, фермеры девяти областей до сих пор ждут компенсации за изъятых из-за АЧС свиней.

Также напомним, по словам нардепа С.Тригубенко, экспортный рынок украинской свинины сегодня уничтожено по вине Держпродспоживслужбы.