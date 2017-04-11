Білорусь обмежила ввезення свинини з Вінниччини через АЧС

“Так, у зв’язку з АЧС вводяться обмеження на ввезення на територію Республіки Білорусь із Вінницької області України живих свиней, сперми кнурів, м’яса свиней і продуктів його переробки, шкіряної, рогокопитної та кишкової сировини, щетини, м’яса диких кабанів, мисливських трофеїв, отриманих від сприйнятливих видів тварин, кормів і кормових добавок для тварин рослинного і тваринного походження, використовуваного обладнання для транспортування, утримування, забою і оброблення свиней і сировини (продукції) тваринного походження”, — йдеться у повідомленні.

Зазначені обмеження також поширюються на ввезення кормів і кормових добавок для кішок і собак, а також готових кормів, що пройшли термічну обробку та виготовлені із свинарської сировини, походженням із Вінницької області, уточнили у відомстві.

Як повідомляв УНН, фермери дев’яти областей досі чекають компенсацій за вилучених через АЧС свиней.

Також нагадаємо, за словами нардепа С.Тригубенка, експортний ринок української свинини сьогодні знищено з вини Держпродспоживслужби.