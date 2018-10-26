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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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Беларусь намерена увеличить экспорт алкоголя

Беларусь намерена увеличить экспорт алкоголя

Киев  •  УНН

 • 7021 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Власти Республики Беларусь заявили о необходимости увеличения экспорта алкогольной продукции, передает УНН со ссылкой на местное издание news.21.by.

Данный вопрос был поднят на совещании у президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. В последнее время на этом рынке, констатировал президент страны, появились факты недобросовестной конкуренции, а экспорт спиртных напитков стал расти медленно.

"Алкогольная продукция – товар особый, подакцизный. Во всем мире он жестко регулируется государством. Беларусь не исключение, поскольку существует определенная монополия на производство и реализацию алкоголя. Я абсолютно убежден, что мы на этом этапе должны, посмотрев на этот вопрос, монополию усилить", – заявил Лукашенко.

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Дополнительно сообщается, что емкость белорусского алкогольного рынка сейчас оценивают в 11,5 миллиона декалитров, а мощности – втрое больше. В правительстве предлагают объемы производства спиртного увязать с объемами экспорта.

"В обязательном порядке нам надо, чтобы 20% того, что произведено, было продано на экспорт. Нам надо гасить отрицательное сальдо, как государственным предприятиям, так и частным, через продажу на экспорт и поступлением валюты в страну", – заявил заместитель премьер-министра Республики Беларусь Михаил Русый.

Кроме того отмечается, в стране могут установить единые розничные цены на некоторые виды алкогольной продукции. Для тех же, кто производит национальные, элитные и дорогие виды спиртного, никаких ограничений не будет, пообещали в правительстве.

Напомним, как писал УНН, официальный рынок водки в Украине ежегодно ужимается на 20%.

При этом, по оценкам экспертов, отечественную алкогольную промышленность ожидает дальнейшая тенизация. Связано это, в первую очередь, с необоснованно завышенными акцизами на спиртное и с несостоятельностью правоохранительных органов противостоять нелегалам.

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