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Білорусь має намір збільшити експорт алкоголю

Білорусь має намір збільшити експорт алкоголю

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Влада Республіки Білорусь заявила про необхідність збільшення експорту алкогольної продукції, передає УНН з посиланням на місцеве видання news.21.by.

Це питання було порушене на нараді у президента Республіки Білорусь Олександра Лукашенка. Останнім часом на цьому ринку, констатував президент країни, з'явилися факти недобросовісної конкуренції, а експорт спиртних напоїв став рости повільно.

"Алкогольна продукція - товар особливий, підакцизний. У всьому світі він жорстко регулюється державою. Білорусь не виняток, оскільки існує певна монополія на виробництво і реалізацію алкоголю. Я абсолютно переконаний, що ми на цьому етапі повинні, подивившись на це питання, монополію посилити", - заявив Лукашенко.

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Додатково повідомляється, що ємність білоруського алкогольного ринку зараз оцінюють у 11,5 мільйона декалітрів, а потужності - втричі більше. В уряді пропонують обсяги виробництва спиртного пов'язати з обсягами експорту.

"В обов'язковому порядку нам треба, щоб 20% того, що вироблено, було продано на експорт. Нам треба гасити негативне сальдо, як державним підприємствам, так і приватним, через продаж на експорт і надходженням валюти в країну", - заявив заступник прем'єр-міністра Республіки Білорусь Михайло Русий.

Крім того зазначається, що в країні можуть встановити єдині роздрібні ціни на деякі види алкогольної продукції. Для тих же, хто виробляє національні, елітні і дорогі види спиртного, ніяких обмежень не буде, пообіцяли в уряді.

Нагадаємо, як писав УНН, офіційний ринок горілки в Україні щорічно скорочується на 20%.

При цьому, за оцінками експертів, вітчизняну алкогольну промисловість очікує подальша тінізація. Пов'язано це, передусім, з необгрунтовано завищеними акцизами на спиртне і з неспроможністю правоохоронних органів протистояти нелегалам.

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