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Белый дом: представители России и США начали переговоры о встрече Путина и Байдена

Белый дом: представители России и США начали переговоры о встрече Путина и Байдена

Киев  •  УНН

 • 16041 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обсудил по телефону с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном перспективу президентского саммита между Соединенными Штатами и Россией. Об этом сообщила официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн передает УНН со ссылкой на Белый дом.

Цитата

"Советник по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан сегодня разговаривал по телефону с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым. Они обсудили ряд вопросов двусторонних отношений, а также региональные и глобальные вопросы, вызывающие беспокойство. Господин Салливан и секретарь Патрушев обсудили перспективу президентского саммита между Соединенными Штатами и Россией и договорились оставаться на связи", - сообщила Хорн.

Дополнение

Швейцария готова стать площадкой для запланированной встречи на высшем уровне между Россией и Соединенными Штатами.

Ранее с предложением стать страной-хозяйкой саммита между Россией и США выступила Финляндия . Как пишет Tages-Anzeiger, в министерстве иностранных дел Швейцарии подчеркнули, что эта страна "всегда готова предоставить хорошую услугу, когда это может быть полезно", однако отказались сообщать какие-либо детали, касающиеся возможного проведения там встречи представителей Москвы и Вашингтона, "по причинам конфиденциальности".

Байден о встрече с Путиным "в третьей стране"

На фоне сообщений об усилении военного присутствия на границе с Украиной президент США Джо Байден 13 апреля в ходе телефонного разговора с главой российского государства Владимиром Путиным предложил провести встречу на высшем уровне в "третьей стране" в ближайшие месяцы.

При этом Байден призвал Путина сделать все для деэскалации ситуации, подчеркнул "непоколебимую приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины", а также подтвердил свою цель построить стабильные отношения с Россией, сообщили тогда в Белом доме.

Реакция РФ

Со своей стороны, 14 апреля пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что "пока говорить о месте или времени преждевременно, это все еще предстоит согласовать по дипломатическим каналам".

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что сейчас изучаются различные аспекты возможной встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена.

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