Білий дім: представники Росії та США розпочали переговори щодо зустрічі Путіна та Байдена

Цитата

“Радник з питань національної безпеки Джейк Салліван сьогодні розмовляв по телефону з секретарем Ради безпеки РФ Миколою Патрушевим. Вони обговорили низку питань двосторонніх відносин, а також регіональні та глобальні питання, що викликають занепокоєння. Пан Салліван та секретар Патрушев також обговорили перспективу президентського саміту між Сполученими Штатами та Росією та домовились продовжувати залишатися на зв’язку”, — повідомила Хорн.

Доповнення

Швейцарія готова стати майданчиком для запланованої зустрічі на вищому рівні між Росією і Сполученими Штатами.

Раніше з пропозицією стати країною-господаркою саміту між Росією і США виступила Фінляндія. Як пише Tages-Anzeiger, в міністерстві закордонних справ Швейцарії підкреслили, що ця країна “завжди готова надати хорошу послугу, коли це може бути корисно”, проте відмовилися повідомляти будь-які деталі, що стосуються можливого проведення там зустрічі представників Москви і Вашингтона, “по причин конфіденційності”.

Байден про зустріч з Путіним “в третій країні”

На тлі повідомлень про посилення російської військової присутності на кордоні з Україною президент США Джо Байден 13 квітня в ході телефонної розмови з главою російської держави Володимиром Путіним запропонував провести зустріч на вищому рівні в “третій країні” в найближчі місяці.

При цьому Байден закликав Путіна докласти зусиль для деескалації ситуації, підкреслив “непохитну прихильність Сполучених Штатів суверенітету і територіальної цілісності України”, а також підтвердив свою мету побудувати стабільні відносини з Росією, повідомили тоді в Білому домі.

Реакція РФ

Зі свого боку, 14 квітня прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков зазначив, що “поки говорити про місце або часу передчасно, це все ще належить узгодити дипломатичними каналами”.

Своєю чергою, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров розповів, що зараз вивчаються різні аспекти можливої зустрічі президента РФ Володимира Путіна та президента США Джо Байдена.