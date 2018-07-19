Белый дом и Госдеп разошлись во мнениях по предложению Путина
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Белый дом и Госдепартамент США выразили противоположные мнения относительно предложения президента России Владимира Путина об обмене возможностями осуществить следственные действия. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Радио Свобода.
Путин предлагает предоставить американским прокурорам доступ к 12 россиянам, обвиняемым во вмешательстве в выборы 2016 года, если российские прокуроры, которые преследуют критика Кремля Уильяма Браудера, позволят допросить нескольких американцев.
Белый дом накануне вечером заявил, что рассматривает предложение, сделанное Путиным президенту США Дональду Трампу на переговорах в Хельсинки 16 июля, при этом Государственный департамент и ФБР отвергают этот запрос России, отмечает издание.
"Заявления со стороны российского правительства являются абсолютно абсурдными", - заявила пресс-секретарь Госдепа Хизер Нойерт по этому поводу.
Она отметила, что американский суд уже отклонил обвинения России против Браудера, и российские власти знают позицию США по этому вопросу.
Браудер был одним из инициаторов принятия в США "закона Магнитского", который предусматривает визовые и экономические санкции в отношении россиян, причастных, по мнению Вашингтона, к нарушениям прав человека. Россия обвиняет Браудера в уклонении от уплаты налогов и мошенничестве.
Напомним, Госдеп рассказал о трех предложения по итогам встречи Путина и Трампа.